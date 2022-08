A Paestum la prima “Notte Bianca tra i templi”

Il sito archeologico di Paestum si prepara a vivere la sua prima “Notte Bianca tra i templi”, mercoledì 10 agosto 2022, con l’apertura straordinaria di tutta l’area archeologica dalle ore 20:00 alle ore 2:00 del mattino seguente.

“L’idea della Notte Bianca è nata poco dopo il mio insediamento a Paestum, mentre passeggiavo nell’area archeologica dopo una lunga giornata di lavoro. Il mio desiderio era quello di animare per una notte tutta l’antica città di Paestum attraverso arte e cultura – dichiara il direttore, Tiziana D’Angelo – L’entusiasmo per la realizzazione di questo evento ha coinvolto anche i miei collaboratori che conoscono bene le suggestioni che evocano le passeggiate al chiaro di luna tra i templi. L’obiettivo è rendere sempre più vivo e dinamico il nostro Parco: un luogo aggregante, aperto a tutti e capace di essere un punto di riferimento per il territorio”.

Nella notte di San Lorenzo, eccezionalmente, si potrà visitare tutta l’area archeologica: dal Santuario meridionale con il tempio di Nettuno e la c.d. “Basilica” fino al tempio di Atena a nord, passando per la zona pubblica del foro e del tempio della Pace. Una visita notturna così estesa, e non limitata al Santuario meridionale come solitamente avviene durante le aperture serali, è stata possibile anche grazie ai recenti lavori per il rifacimento dei percorsi di visita e al miglioramento del sistema di illuminazione dell’area archeologica iniziati sotto la precedente direzione di Gabriel Zuchtriegel e finanziati con fondi europei PON Cultura e Sviluppo.

La “Notte Bianca tra i templi” trascorrerà tra performance artistiche di musica, danza e teatro; attività di gioco e didattiche per adulti e bambini; visite guidate e laboratori del gusto con degustazioni di prodotti locali DOP.

Di seguito il programma completo:

NOTTE BIANCA TRA I TEMPLI

10 agosto 2022

20:00 – 02:00

Biglietto di ingresso € 5,00

DIDATTICA

Dalle ore 20:00 alle ore 21:30

– “Alle radici di un mito: miti antichi, visioni moderne”, a cura di Argonauta coop. sociale: laboratorio didattico con letture animate per famiglie con bambini fino a 12 anni;

– “Le armi del guerriero”, a cura di Nicola Verrone: visita guidata nel Santuario meridionale con approfondimenti di archeologia sperimentale sulle armi preistoriche dedicato a tutti;

– “Musica e suoni dell’antichità”, a cura di Archeocilento: laboratorio di musica antica per tutti;

– “Visite guidate”, a cura di Le Nuvole (partenza dalla biglietteria ore 20:30 e 23:00. Costo: € 3);



LABORATORI DEL GUSTO



Dalle ore 20:00 alle ore 21:30

– “Laboratori del gusto”, a cura di Amici di Paestum e Velia: racconto storico e degustazione delle eccellenze enogastronomiche del Cilento. Ingresso al Parco, laboratorio e degustazione (Costo: € 10);

– “Il Grand Tour dei sapori: il viaggio organolettico della bufala campana”, a cura di Consorzio di tutela in collaborazione con l’ONAF: degustazione guidata con approfondimenti storici sulla mozzarella.



CONCERTO



Ore 21:30

– “Piano SOLO” – Geoff Westley in concerto, a cura di Comune di Capaccio Paestum.





OSSERVANDO LE STELLE DEI GRECI



Dal tramonto fino alle ore 2:00



– “E uscimmo a riveder le stelle”, a cura di Associazione Ereca Escursioni: osservazione delle stelle con telescopio e racconto dei miti e delle costellazioni.



LE ARTI E LE MUSE: TEATRO, CANTO, DANZA



Ore 23:00 e ore 24:00



– “Caos o Kosmos”, dramma sui miti e le costellazioni del mondo classico, a cura di Associazione Antico fa testo: dramma sui miti e le costellazioni del mondo classico.



Dalle 23:00 alle 2:00

– Musiche e danze popolari del Sud Italia, a cura di Associazione Cordace.



Ore 00:30



– “Appunti poetici dalla regina Cassiopea. Notte di note sparse calanti dal cielo”, a cura di Accademia Magna Grecia: spettacolo in prosa e musica.