“Torre Orsaia, mille anni di storia”, domani la presentazione

Il 7 agosto 2021 Andrea Baldini (avvocato, presidente UPC), Giuseppe Capobianco (già dirigente scolastico, scrittore, accademico UPC) e Raffaele Alliegro (giornalista e scrittore, caporedattore de Il Messaggero, accademico UPC) hanno raccontato i momenti principali della storia di Torre Orsaia in una serata all’aperto organizzata da questa istituzione, e impreziosita dalla presenza e dall’intervento di Domenico Ienna (giornalista, rettore dell’accademia UPC).

A distanza di un anno l’Università Popolare del Cilento ha previsto la presentazione di un libro che, partendo dai racconti sviluppati o sfiorati in quell’incontro, racconta di storia, storie e personaggi che hanno animato la vita millenaria del paesino – un teatro, come ogni paese, come argomenta la prefazione di Domenico Ienna.

“Torre Orsaia, mille anni di storia” – questo il titolo del volume dato alle stampe da Edizioni Spartaco – contiene anche un intervento dell’avvocato Antonio Cariello e un saggio sulla giurisdizione dei vescovi alla luce della dottrina giuridica medievale.

La conversazione con gli autori si terrà sabato 6 agosto presso l’anfiteatro Pietro De Luca di Torre Orsaia, a partire dalle ore 21:30.