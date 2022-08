Promozione 22-23: Calpazio, Herajon, Poseidon, Palomonte e Sapri presenti

La LND Campania ha reso noti, nella giornata odierna, oltre ai i due gironi di Eccellenza anche i quattro gruppi che daranno vita al campionato di Promozione per la stagione 22-23.

Sessantaquattro i club iscritti, sedici per girone, nel torneo a carattere regionale con le formazioni salernitane inserite come da previsione nel gruppo D. Presenti per il nostro territorio Calpazio, Herajon, Poseidon, Palomonte e Sapri.

Diramati anche i raggruppamenti della Coppa Italia con gare d’andata fissata il 9 settembre e quella di ritorno il giorno 21 dello stesso mese.

Promozione 22-23: le sedici squadre inserite nel gruppo D

ATLETICO FAIANO

ATLETICO SAN GREGORIO

CALPAZIO

CENTRO STORICO SALERNO

SARNESE 1926

GRUPPO SPORTIVO HERAJON

NOCERA SUPERIORE RS3

PROSANGIORGESE

PALOMONTE

VICTORIA MARRA

SANSEVERINESE

SANT EGIDIO CALCIO

SPORTING PONTECAGNANO

TEMERARIA SAN MANGO

POSEIDON 1958

SAPRI CALCIO GDP.

Coppa Italia: bene 32 gli intrecci, ecco quelli riguardanti le squadre inserite nel girone D

S.C. VICTORIA MARRA -PROSANGIORGESE

F.C. SARNESE 1926 -SANT EGIDIO CALCIO

SANSEVERINESE -TEMERARIA 1957 SAN MANGO

CENTRO STORICO SALERNO- NOCERA SUPERIORE

ATLETICO SAN GREGORIO – REAL PALOMONTE

HERAJON – ATLETICO FAIANO

SPORTING PONTECAGNANO – U.S. POSEIDON 1958

CALPAZIO – SAPRI CALCIO GDP