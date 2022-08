Cilento, la bellezza è gratis: domenica ingresso gratuito nei siti archeologici

Nuovo appuntamento con le Domeniche al Museo. Come ogni prima domenica del mese sarà possibile visitare gratuitamente i luoghi della cultura del Ministero per i Beni Culturali. Accesso gratuito al museo di Buccino, alla Certosa di Padula, a Paestum e Velia.

In questi ultimi due siti, proprio in occasione dell’iniziativa del Mibact, sono previste alcune iniziative.

A Paestum, alle ore 17:00 e alle ore 18:15, si terrà una visita alla scoperta del tempio di Nettuno e della cd. Basilica; seguirà poi un laboratorio di disegno creativo dal titolo “Una casa divina”.

A Velia, alle ore 17:00, si terrà una caccia al tesoro con una visita-gioco della durata di 90 minuti che farà scoprire ai giovani visitatori i segreti delle antiche città di Elea.

Biglietto per i laboratori sia a Paestum che a Velia € 3,00 (massimo 30 partecipanti per gruppo)

Appuntamento in biglietteria, si consiglia la prenotazione (arte@lenuvole.com – 081 2395653)