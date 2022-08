L’Almanacco del 4 agosto 2022

Almanacco del 4 agosto 2022:

Santi del giorno: San Giovanni Maria Vianney (Sacerdote)

Sant’Aristarco (Discepolo di san Paolo)

San Nicodemo

Etimologia: Nicodemo, Nome di origine greca, proviene da Nikodemus, in latino Nicodemus. Il suo significato, “vincitore con il popolo”, risulta dalla composizione di due termini, Nike, “vittoria”, e Demos, “popolo”. Nel Nuovo Testamento aiutò Arimathea a seppellire Gesù.

Proverbio del giorno:

Agosto pescaio e termidoro.

Aforisma del giorno:

Spesso il vivere a lungo non è un lungo vivere, ma un lungo morire. (Democrito)

Accadde Oggi:

1974 – Strage Italicus: Era da poco passata l’una di notte, quando nella carrozza 5 del treno espresso Roma-Monaco di Baviera, “Italicus”, esplose un ordigno ad alto potenziale. Il convoglio passava in quel momento presso San Benedetto Val di Sambro, nel Bolognese, e la deflagrazione fu micidiale: il bilancio finale fu di 22 vittime e 48 feriti.

1950 – Viale del Tramonto e il divismo «Mr. De Mille, sono pronta per il primo piano» così Norma Desmond, ex diva del cinema muto, si rivolge a una cinepresa che non c’è, immaginando di essere ripresa dal suo regista prediletto, Cecil B. De Mille.

1997 – La donna più longeva della storia: Jeanne Calment, muore a 122 anni nella cittadina francese di Arles. È suo il primato della donna più anziana di sempre, riconosciuto dal Gerontology Research Group.

Sei nato oggi? Sei tenacemente attaccato ai tuoi princìpi e per difenderli sei pronto a tutto. A volte le tue lotte sembrano controproducenti ma, col tempo, la tua fermezza e la tua determinazione ti permetteranno di arrivare dove vuoi. In amore sei fedele, costante e leale; il tuo impegno verrà premiato.

Celebrità nate in questo giorno:

1901 – Louis Armstrong Nato a New Orleans, principale città della Louisiana, Louis Daniel Armstrong ha fatto la storia del jazz nel XX secolo, come trombettista e cantante.

1961 – Barack Obama: Nato a Honolulu, capitale dello Stato delle Hawaii, Barack Hussein Obama entra nei libri di storia come 44° Presidente degli Stati Uniti d’America. Primo afro-americano eletto alla Casa Bianca.

1792 – Percy Bysshe Shelley: Nato a Field Place, nel sud-est dell’Inghilterra, è annoverato, con John Keats e Lord Byron, tra i maggiori poeti del Romanticismo.