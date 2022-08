Castelnuovo Cilento: arrivati i primi migranti

Sono arrivati anche nel Cilento alcuni dei 128 minori non accompagnati sbarcati con altri migranti al porto di Salerno. Lo sbarco dalla Ocean Viking è avvenuto lunedì mattina e da ieri sono iniziati i trasferimenti.

Migranti a Castelnuovo Cilento: inizia l’accoglienza

Per gli stranieri tappa anche a Castelnuovo Cilento dove il comune già da tempo aveva provveduto ad adeguare l’ex casa comunale del Capoluogo, trasformandola in centro di accoglienza.

Il commento

“I primi otto ragazzi sono arrivati nella nostra Casa di Accoglienza per minori non accompagnati, a Castelnuovo Cilento”, ha detto il sindaco Eros Lamaida. Oggi arrivati altri sette giovani.

“La Casa di Diana (questo il nome del centro) si è arricchita di umanità e la dona a tutti noi – le parole del primo cittadino – E noi diventiamo, così, ancora più Comunità. Ringrazio gli operatori e il coordinatore per il loro instancabile lavoro. Ringrazio il Piano di Zona di Vallo della Lucania per il prezioso supporto. Ringrazio i nostri Uffici Comunali per la sensibilità e la celerità dimostrata”.