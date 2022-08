Castellabate, controlli nelle strutture ricettive: scattano le sanzioni

Avviati negli scorsi giorni i controlli sulle attività ricettive extra alberghiere del Comune di Castellabate. Oltre alle verifiche sul regolare pagamento della tassa di soggiorno che tutte le strutture sono tenute a corrispondere con cadenza periodica e puntuale, sono in corso controlli sulla regolarità delle attività ricettive extralberghiere.

Già nella giornata di ieri il Corpo della Polizia Municipale ha sottoposto a sanzione diverse strutture sprovviste di apposita autorizzazione per la regolare attività ricettiva come bed and breakfast. Le sanzioni previste per la suddetta inadempienza superano i 3.300,00 euro.

Nei prossimi giorni gli agenti della Polizia Municipale intensificheranno le attività di controllo sul territorio al fine di accertare la regolare posizione autorizzativa e contributiva di tutte le strutture ricettive di Castellabate.

“La promozione di Castellabate come meta turistica di qualità deve necessariamente includere e garantire un’offerta turistica con strutture ricettiveregolarizzate ed adeguatamente autorizzate ad accogliere ed ospitare turisti. Pertanto confido sempre di più in una fattiva collaborazione di tutti per rendere Castellabate più sicura, meta turistica di qualità, da visitare, scoprire ed amare”, afferma il sindaco Marco Rizzo.