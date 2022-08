Agropoli, Concordia Vocum mette in scena il Trovatore

AGROPOLI. Al cineteatro Eduardo De Filippo di Agropoli va in scena l’opera di Giuseppe Verdi il Trovatore. L’appuntamento è per il prossimo 9 agosto a partire dalle ore 21. Le musiche verranno intonate dal Concordia Vocum che ormai da quasi 30 anni rappresenta una realtà affermata in città nell’ambito musicale.

Questa volta il coro si esibirà in una delle opere più rappresentative di Verdi che insieme al Rigoletto e alla Traviata rientra nella cosiddetta Trilogia Popolare.

Il libretto è tratto dal dramma El Trovador di Antonio Garcia Gutierrez. La prima rappresentazione, risalente al 1853 (teatro Apollo di Roma) fu un successo. Il costo del biglietto in prevendità è di 7,50 euro; 10 euro al botteghino. Le prevendite sono disponibili presso l’agenzia di viaggi Anbi Travel di via Piave. Per informazioni è possibile contattare il 328 1452053