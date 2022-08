A Capitello, rievocazione storica con il banchetto di Donna Maria Severino Longo Carafa

Si sposta a Capitello la serie di appuntamenti estivi di “Tracce di rivoluzione nelle Terre del Bussento. oltre Pisacane”, realizzato nell’ambito del progetto POC 2022 Regione Campania.

Nella frazione rivierasca del Comune di Ispani, Bandiera Blu d’Europa 2022, venerdì 5 agosto verrà allestito un percorso storico-culturale realizzato dal Comune di Ispani in collaborazione con Sapri (comune capofila) Torraca, Vibonati e Tortorella ed intitolato “Invito al Banchetto di Donna Maria Severino Longo”.

Il via verrà dato alle ore 21:30 in Via Risorgimento 25, dove si svolgerà la rievocazione della celebrazione del momento storico in cui Maria Severino Longo, figlia di Camillo Severino Longo marchese di S. Giuliano e patrizio napoletano che sposò la marchesa Maddalena Carafa della Spina dei duchi di Forlì e conti di Policastro, ne divenne la legittima erede.

Il corteo partirà dall’Arco dei Carafa, con l’animazione musicale e di artisti di strada itineranti, per giungere in Via Risorgimento 25, al Palazzo Giffoni, risalente alla metà del 1800. Qui ci sarà il banchetto con i prodotti tipici del 1800 ed il successivo ballo: tutti rigorosamente vestiti con gli abiti d’epoca.

L’evento è curato e seguito dal progettista, Biagio Midaglia, dalla coordinatrice Monica Giffoni e dall’esecutore, l’Associazione Arteteca, ed è reso possibile anche dall’impegno del Comune di Ispani con la regia dell’anfritrione degli eventi di “Tracce di Rivoluzione” Matteo Martino.