Incidente sulla Cilentana a Vallo della Lucania

VALLO DELLA LUCANIA. Incidente stradale questo pomeriggio, intorno alle 14, nei pressi dello svincolo di Vallo della Lucania della Cilentana. L’autista di un camion che viaggiava in direzione sud, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e sfondando un guard rail. Il mezzo si è fermato inclinandosi di circa 45°.

Incidente sulla Cilentana, nei pressi dello svincolo Vallo della Lucania

Incidente sulla Cilentana, i soccorsi

Immediato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Stradale di Vallo della Lucania che hanno dovuto garantire la sicurezza della circolazione ed eseguire i rilievi di rito per ricostruire la dinamica del sinistro.

Fortunatamente non si registrano feriti e non sono stati coinvolti altri veicoli. Disagi invece si segnalano alla circolazione.

Per rimuovere il camion incidentato è stato necessario l’intervento di una gru. Presenti sul luogo del sinistro anche il personale dell’Anas.