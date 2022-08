Cilento, rigenerazione urbana: arrivano i fondi

La Regione Campania ha approvato l’elenco delle proposte dei comuni candidate a finanziamento nell’ambito di Programmi di Rigenerazione Urbana. Si tratta di contributi assegnati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Fondi per la rigenerazione urbana: gli interventi finanziabili

Le risorse sono per progettazione e realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati.

Le risorse assegnate

Alla Campania erano andati quasi 45 milioni da assegnare ai comuni. Ora da Palazzo Santa Lucia è stato diffuso l’elenco degli enti ammessi che saranno sottoposti ad un’ulteriore valutazione e selezione.

Nel comprensorio cilentano sorridono soltanto due comuni: Capaccio Paestum che aveva chiesto un finanziamento di 2 milioni di euro e Pollica, con un progetto del valore di 1,6 milioni di euro.

Fondi per la rigenerazione urbana, risorse anche a Capaccio Paestum

Risultano ammissibili ma non accedono all’ulteriore fase di valutazione, le proposte di Novi Velia, San Giovanni a Piro, Petina, Orria, Ogliastro Cilento, Laureana Cilento, Sant’Arsenio, Perito, Roscigno, Magliano Vetere.

Non ammissibili, infine, i progetti di Campora, Castellabate e Polla.