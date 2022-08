Agropoli, posidonia torna sulla spiaggia della Marina

AGROPOLI. La posidonia torna ad invadere la spiaggia della Marina. A poche settimane dall’intervento di rimozione, i residui delle alghe (in realtà si tratta di una pianta marina) sono nuovamente accumulati a riva.

A segnalarlo sono i tanti frequentatori dell’area portuale, ma anche i vacanzieri che nonostante le condizioni in cui versa questo tratto di costa continuano a frequentarlo.

Posidonia alla Marina: le segnalazioni

Negli ultimi giorni a riva sono presenti banchi di posidonia che hanno scoraggiato in molti a fare il bagno. E’ bastato un po’ di mare leggermente mosso affinché si ripresentasse questa situazione.

In molti si chiedono se l’operazione di rigettare in mare le alghe sia stata vana e se la posidonia accumulata sulla battigia sia la stessa precedentemente portata a largo e che il mare e le correnti hanno riconsegnato al litorale.

Le criticità

Se così fosse sarebbe un problema perché renderebbe questo sistema di pulizia della costa agropolese vano.

Il Comune grazie alla nuova legge Salvamare di recente approvazione, aveva scelto di sfruttare proprio la possibilità di reimmissione in mare della posidonia per risolvere il problema degli accumuli a riva. Da settembre, inoltre, l’Ente sarebbe dovuto intervenire anche per rimuovere le montagne presenti a margine della Marina e del Lido Azzurro.

Se però gettare la posidonia a mare significa vedere gli accumuli tornare a riva, l’amministrazione comunale dovrà necessariamente valutare soluzioni alternative e, purtroppo, più costose per risolvere il problema.

Per fortuna al momento gli accumuli sono limitati rispetto a quelli presenti fino ad alcune settimane fa, ma bastano per disincentivare l’utilizzo della spiaggetta ed offrire una immagine non ottimale della costa.