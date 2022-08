Spiagge del Cilento inaccessibili alle persone con disabilità

Le spiagge del Cilento sono inaccessibili alle persone con disabilità. E’ quanto da tempo denuncia Christian Durso, giovane originario proprio del Cilento e che da anni porta avanti delle battaglie per garantire i diritti dei portatori d’handicap.

Spiagge del Cilento inaccessibili: il caso

Durante questa stagione estiva una delle problematiche segnalate ha riguardato l’inaccessibilità al litorale per chi ha ridotta mobilità. Soltanto alcuni comuni hanno adottato delle iniziative per rimuovere le barriere e rendere il proprio litorale dotato dei servizi necessari per permettere anche ai diversamente abili di accedere al mare.

Ecco perché Christian Durso ha deciso di rivolgersi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale ha trasmesso una nota per chiedere di adottare le necessarie misure per adeguare le spiagge libere.

La risposta è arrivata da Antonio Caponetto, Capo dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale ha sollecitato la Regione a prendere delle misure in tal senso.

In una nota trasmessa in replica a Christian Durso e all’assessore al demanio della Campania, Antonio Marchiello, Caponetto evidenzia come «Il tema dell’accessibilità delle spiagge è un tema che rientra tra le priorità dell’azione del Ministro per le disabilità che ha infatti promosso la presentazione da parte delle Regioni di progetti per il turismo accessibile destinando a questi una quota del fondo per l’inclusione delle persone con disabilità».

Di qui l’invito all’assessore Marchiello di relazionare sulle iniziative intraprese o che si intendono intraprendere per consentire alle persone con disabilità di «esercitare il loro diritto all’accessibilità al mare, in condizione di uguaglianza con gli altri cittadini».