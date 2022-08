L’Almanacco del 1° agosto 2022

Almanacco 1° agosto 2022:

Santi del giorno: Sant’Alfonso Maria de’ Liguori (Sacerdote e Dottore della Chiesa)

San Buono (Martire)

San Rubil (Ruben, Monaco)

Sant’Eleazar (Scriba e Martire)

Santi Maccabei, Sette fratelli (Martiri)

Etimologia: Alfonso, derivante dal tedesco antico, si compone dei termini “ala”, “tutto”, e “funza”, “valoroso”, uniti nel significato di “estremamente coraggioso, audace”. Gode di una buona diffusione anche oggi, specie nel Sud Italia, grazie alla devozione per Sant’Alfonso Maria de Liguori.

Proverbio del giorno:

Agosto ci matura il grano e il mosto.

Aforisma del giorno:

Gesù, ti voglio bene assai… è inutile che te lo ripeta, ti voglio bene, Amore, Amore! Tu solo!… A te solo lode… (S. Pio da Pietrelcina)

Accadde Oggi:

1907 – Nasce lo scoutismo: Sull’isola di Brownsea (nella baia di Poole, sulla Manica) si raduna un gruppo di venti ragazzi con sette adulti in veste di coordinatori: è il primo campo scout della storia!

1981 – Debutta MTV: Il primo video mandato in onda fu Video killed the radio star dei Buggles. L’affermazione del gruppo non si è poi rivelata profetica, per fortuna, ma l’impatto negli anni è stato epocale: MTV (Music TeleVision) ha rappresentato una rivoluzione del modo di ascoltare e fruire la musica.

1291 – Nasce la Confederazione Elvetica: Per proteggersi dalle pretese feudatarie della casa d’Asburgo, le comunità rurali di Uri, Svitto e Unterwaldo strinsero un’alleanza di mutua difesa nell’eventualità di un conflitto.

Sei nato oggi? Sei buono, forte e generoso; nell’affermare ciò in cui credi, il tuo coraggio non conosce limiti. Nella vita dovrai lottare molto, ma la tua forza interiore e la purezza dei tuoi ideali ti permetteranno di superare tutti gli ostacoli. Sii sempre coerente: sarai felice in amore e soddisfatto nel lavoro.

Celebrità nate in questo giorno:

1942 – Giancarlo Giannini: Nato a La Spezia, è una stella del cinema italiano, che ha alle spalle quasi mezzo secolo di carriera come attore, doppiatore e regista. L’impatto con la recitazione avviene a 18 anni.

1942 – Adriano Sofri: Nato a Trieste, è un giornalista, scrittore e attivista, protagonista discusso dei cosiddetti Anni di piombo. È stato leader di Lotta Continua.

1936 – Yves Saint Laurent: Nato a Orano, nell’Algeria nordoccidentale, è una delle firme più prestigiose della moda francese del Novecento.

1819 – Herman Melville: Nato a New York, trasse dal suo vissuto di marinaio l’ispirazione per la produzione letteraria di scrittore, poeta e critico letterario.