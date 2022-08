Caselle in Pittari: sabato giornata per le vaccinazioni

CASELLE IN PITTARI. E’ prevista per Sabato 6 agosto 2022, presso l’Ufficio Infermieristico di Caselle in Pittari – adiacente alla Palestra Comunale, a partire dalle ore 9.00, una giornata dedicata le vaccinazioni anticovid.

Il Comune di Caselle in Pittari ha predisposto un servizio di prenotazione per agevolare i cittadini. Al momento della comunicazione di prenotazione bisognerà fornire i propri dati e indicare per quale dose di vaccino ci si prenota.

Sarà possibile prenotarsi a mezzo telefono, contattando i seguenti numeri 338.1694808 – 345.1709185 (indicando i propri dati e quale dose di vaccino dovrà essere somministrata), dalle ore 10.00 alle ore 13.00 tutti i giorni da lunedì a venerdì; dalle ore 15.00 alle ore 16.00 il martedì e giovedì.

All’utente verrà comunicato l’orario di prenotazione.