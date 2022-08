21enne morto in vacanza nel Cilento: le toccanti parole della mamma e degli amici

Ucciso da un aneurisma mentre è in vacanza nel Cilento. La famiglia autorizza la donazione degli organi. È stato eseguito ieri mattina presso l’ospedale San Luca di Vallo il prelievo multiorgano su Federico Denti, il 21enne originario di Crema colto da malore mercoledì scorso durante una serata a Palinuro, dove era in vacanza con gli amici dell’oratorio.

Dopo la morte cerebrale annunciata ai genitori giovedì scorso, è stata avviata la procedura con il lavoro della commissione medica e, in seguito all’autorizzazione della famiglia, ieri mattina e stato eseguito il prelievo degli organi.

Sono stati prelevati il cuore destinato a Roma, il fegato e un rene destinati a Napoli e un secondo rene destinato a Salerno. Un grande lavoro di equipe con a Vallo i chirurghi provenienti dai tre ospedali di destinazione degli organi.

L’intervento è stato effettuato presso le sale operatorie del San Luca dirette dal dottore Luigi Gallo con la partecipazione dei dottori Antonietta Cerulli, Coordinatrice dei trapianti per il presidio ospedaliero di Vallo e di Alessandro Ciao, anestesista rianimatore supportati dagli infermieri Michelina Monaco, Angelo Sparano, Vincenzo Marzocchi, Nazario Ricco, Pasqualino Pisani.

Gli organi prelevati sono stati trasferiti in eliambulanza. I mezzi di soccorso sono atterrati presso l’elisoccorso di località Pattano che dal 2013 è attivo unicamente grazie alla dedizione dell’operatore sanitario Arcangelo Paolino. Iniziato a metà mattinata il prelievo di organi è stato ultimato alle 15.30. È il secondo prelievo eseguito al San Luca negli ultimi mesi. A febbraio da donazione dei familiari di un 42enne di Agropoli. Il prelievo di ieri è stato possibile grazie alla sensibilità dei genitori del 21enne di Crema.

Il giovane si trovava in vacanza a Palinuro con gli educatori del Grest di Ombriano, mercoledì sera stava ballando in un locale quando, all’improvviso, è caduto a terra privo di sensi. Al San Luca è arrivata subito la terribile diagnosi, il 21enne è stato dichiarato cerebralmente deceduto. I genitori da Crema hanno raggiunto subito Vallo.

“Tesoro mio – le parole della mamma – sono stati 21 anni di gioie con te. Il tuo sguardo dolce, il tuo entusiasmo, la tua voce profonda sono marchiati a fuoco nel mio cuore. Sarai in ogni mio buongiorno, in ogni mio pensiero, in ogni sorriso e in ogni lacrima per tutti i giorni a venire”.

Il gruppo di ragazzi era arrivato a Palinuro sabato 23 luglio e sarebbe dovuto ripartire proprio oggi per la Lombardia. Federico purtroppo non rientrerà con gli amici. Per lui un tragico destino. Era iscritto alla Facoltà di Ingegneria e lavorava come animatore, era un punto di riferimento per tutti.

Gli amici dell’oratorio, sotto shock per l’accaduto, lo ricordano con una foto e un toccante messaggio sui social: “Ci hai insegnato sempre a stare in equilibrio con altruismo, passione, voglia di vivere, fede in Dio e capacità di rimettersi in cammino. Giovani come te valgono un paradiso intero. Un abbraccio! Ti vogliamo un mondo di bene e grazie di tutto”.