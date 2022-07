Omignano: ok al completamento del campetto con parco giochi

Il Comune di Omignano, guidato dal sindaco Raffaele Mondelli, intende utilizzare il contributo dell’annualità 2022, pari ad € 20.187,50 per il “completamento dei lavori di Sistemazione e messa in sicurezza del campetto sportivo/ricreativo, con annesso parco giochi, sito in Omignano capoluogo, alla Via Europa”.

L’importo dell’intervento in programma corrisponde alla terza annualità del contributo assegnato al Comune con il DPCM del 17 luglio 2020; la legge 27 dicembre 2019 difatti assegnava ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.

Il totale del contributo assegnato al comune di Omignano dal 2020 al 2023, è di € 20.187,50 annui dal 2020 al 2023, per complessivi € 80.750,00.