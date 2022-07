Messa in sicurezza delle strade comunali: Montano Antilia programma interventi

MONTANO ANTILIA. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luciano Trivelli, programma interventi di adeguamento e messa in sicurezza delle strade comunali.

Messa in sicurezza e adeguamento delle strade: il progetto di Montano Antilia

Il Comune di Montano Antilia, è risultato beneficiario di un contributo pari a € 50.000,00, poichè il progetto dei lavori, rientra nelle misure previste dalla legge 160 del 2019, che assegna ai Comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi concessi per gli anni dal 2020 al 2024, da impiegare in interventi in materia di efficientamento energetico, sviluppo sostenibile.

L’Ente, intende procedere alla messa in sicurezza delle strade comunali, nello specifico:

strada in località Accettola

strada in località Baroville

strada in località Trattara

strada di collegamento tra le località Russa e Baroville

strada tra le località Piano Guglielmo e Sant’Anna

Il progetto dei lavori, prevede una spesa complessiva pari a € 25.000,00; di cui € 22.321,43 per lavori e € 2.678,57 di somme messe a disposizione.

La progettualità, rientra nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che viaggia nell’ottica della riqualificazione e valorizzazione del territorio comunale. I beneficiari, sono tenuti ad iniziare i lavori entro il 15 settembre 2022.

Il commento

“Riteniamo sia fondamentale, usufruire delle somme messe a disposizione dell’amministrazione, per avviare interventi di messa in sicurezza stradale, intervenendo in quelle che sono le zone dove insistono criticità, preservando l’incolumità dei cittadini”– così fanno sapere da palazzo di città.