Il Comune di Pisciotta, programma interventi straordinari alle strade

PISCIOTTA. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ettore Liguori, ha approvato il progetto esecutivo per lavori di manutenzione straordinaria alle strade sul territorio comunale.

Manutenzione straordinaria delle strade a Pisciotta: il progetto

L’Ente, ha programmato di destinare un contributo di € 10.000,00, per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade nel Comune di Pisciotta.

Gli interventi rientrano nella Legge n 234 del 2021, la quale prevede concessione di contributi in favore dei Comuni per la manutenzione delle strade, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, con contributi assegnati con Decreto del Ministero dell’Interno. Per l’anno 2022, il contributo in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

Gli interventi viaggiano nell’ottica della riqualificazione e della valorizzazione del territorio, affinchè sia assicurata anche l’incolumità dei cittadini e venga preservato quello che è il patrimonio artistico culturale presente in centro, tenendo conto che Pisciotta, soprattutto nel periodo estivo, funge da attrattore turistico e quindi necessita di interventi mirati.