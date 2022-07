Scorci di Padula, al via Concorso di Pittura Estemporanea

Nell’anno che celebra il 136° Anniversario della propria Fondazione, il “Circolo Sociale Carlo Alberto 1886”, promuove la undicesima edizione del Concorso Nazionale di Pittura Estemporanea, denominato “Scorci di Padula”, finalizzato alla scoperta degli angoli più suggestivi della cittadina attraverso l’interpretazione pittorica dei partecipanti.

La manifestazione in programma il prossimo 31 luglio, ha lo scopo di promuovere e divulgare l’Arte della Pittura e di richiamare a Padula artisti per ritrarre dal vivo gli “scorci” del paese, far rivivere la memoria storica all’interno delle sue tradizioni e mettere in risalto le bellezze naturali, gli angoli più suggestivi e caratteristici della cittadina, sede della meravigliosa “Certosa di S. Lorenzo” -sito storico, turistico e culturale, patrimonio mondiale dell’Unesco-; il Battistero Paleocristiano di San Giovanni in Fonte; il “Sacrario dei Trecento” e la Chiesa della SS. Annunziata; la Casa-Museo “Joe Petrosino”; il trecentesco “Convento di S. Francesco” e l’ex Convento di Sant’Agostino; le Chiese di San Michele Arcangelo, di San Martino, di San Giovanni Battista, di San Nicola delle Donne; il Palazzo Romano, la Mostra permanente dei Presepi, il Museo Civico Multimediale, etc.

Nell’intervallo compreso tra la consegna delle opere pittoriche e l’inizio delle premiazioni, la pittrice Francesca D’Anza ed il fumettista Emanuele Sabatino faranno intrattenimento realizzando gratuitamente i “Ritratti” a tutti coloro che lo vorranno, offerti dalla BANCA MONTE PRUNO.