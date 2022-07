Polizze: sempre più italiani sottoscrivono l’assicurazione online

Sono ormai diversi anni che il numero delle vendite dirette di polizze assicurative tramite il web continua a crescere in maniera esponenziale.

La transazione digitale sta ormai riguardando qualsiasi settore, ma l’accelerata che c’è stata nel campo assicurativo è impressionante e non sembra destinata a rallentare nel prossimo futuro: secondo una recente indagine, nel 2030 circa l’80% del mercato sarà rappresentato dalle polizze digitali.

Ovviamente si tratta solo di stime, ma i numeri attuali fanno capire che stiamo parlando di una realtà già molto importante, anche grazie all’ampia offerta di prodotti assicurativi attualmente disponibili sul mercato.

A questo proposito, per orientarsi al meglio in fase di scelta e individuare la proposta più adatta per le proprie necessità è possibile affidarsi a portali di comparazione specializzati come 6sicuro.it, che permette di mettere a confronto direttamente online le migliori polizze disponibili sul web.





Assicurazione online: boom di richieste per i veicoli

Ovviamente quello delle polizze auto è il settore più importante a livello numerico anche online. In Italia ci sono milioni e milioni di automobilisti: la sottoscrizione di un’assicurazione che copra almeno la responsabilità civile è un obbligo, quindi è abbastanza facile capire come mai vengano stipulate così tante polizze auto online.

Un discorso simile si può fare anche per quanto riguarda le assicurazioni per moto e veicoli commerciali.

I motivi che hanno spinto questo fenomeno sono davvero tanti. Ovviamente il primo fattore che spinge a scegliere le assicurazioni online anziché quelle tradizionali è il risparmio: le compagnie che lavorano online hanno dei costi più bassi e quindi possono presentare delle tariffe più vantaggiose.

Ci sono poi la comodità di poter fare tutto tramite computer o smartphone, la possibilità di confrontare le proposte di diverse compagnie e l’opportunità di costruire una copertura su misura in base alle proprie esigenze.





Proteggere il futuro con le assicurazioni vita e infortuni

Ma, come detto, sarebbe un errore ridurre il discorso sulle polizze online alle sole assicurazioni per auto, moto ed altri veicoli. Sono in crescita anche le polizze online sulla vita, sempre più apprezzate perché in grado di dare maggior certezze per il futuro. In pratica se dovesse capitare qualcosa all’assicurato (morte o invalidità), l’assicurazione garantirebbe ai beneficiari, che solitamente sono i familiari, una somma di denaro per far fronte ai vari impegni.

Le assicurazioni infortuni tutelano la salute di chi le sottoscrive. Nel caso in cui si dovesse verificare un infortunio, la compagnia riconoscerebbe un indennizzo che permetta di superare i disagi e gli inconvenienti. Ovviamente il livello di protezione può essere personalizzato: ci sono soluzioni che garantiscono una tutela completa, che non copre solo l’orario lavorativo, ma anche il tempo libero e quello che si trascorre a casa.





Come scegliere l’assicurazione online per i viaggi e per la casa

Negli anni passati è stato particolarmente difficile viaggiare: a causa delle restrizioni imposte dai vari governi era praticamente impossibile spostarsi, ma ora la gente è tornata a muoversi. E così sono tornate a essere molto richieste anche le assicurazioni viaggio online.

Le opzioni disponibili sono davvero tante: in base alla soluzione scelta ci si può assicurare contro lo smarrimento del bagaglio, la cancellazione del volo, la rinuncia al viaggio e i ritardi e beneficiare della copertura delle spese mediche e della tutela legale internazionale.

Crescono anche le richieste delle polizze online relative all’assicurazione della casa. Anche in questo caso si può scegliere tra un’ampia gamma di soluzioni, con diversi livelli di protezione.

La tutela da furti e rapine è la più gettonata, ma ci sono anche le polizze che proteggono i danni alla casa ed agli oggetti in essa contenuta, che offrono la tutela legale e che permettono, in caso di emergenza, di beneficiare in qualsiasi momento dell’assistenza di idraulico, fabbro ed elettricista.