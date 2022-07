Agropoli: fondi Pnrr per rimuovere le barriere dai luoghi di cultura

AGROPOLI. Musei e luoghi di cultura accessibili a tutti. Su proposta dell’assessore al Pnrr, Emidio Cianciola, è stato dato mandato agli uffici di elaborare progetti per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali del Palazzo Civico delle Arti e della Fornace.

Entrambi gli immobili ospito spazi museali ed espositivi. I fondi Pnrr garantiscono risorse proprio per questo genere di interventi relativamente ai luoghi della cultura.

Spetterà quindi agli uffici presentare delle proposte progettuali rispondendo all’avviso pubblico del Ministero della Cultura.

«E’ utile cogliere l’occasione per effettuare al Palazzo Civico delle arti e alla Fornace interventi altamente significativi, idonei a generare un tangibile miglioramento delle condizioni di accessibilità fisica, sensoriale e cognitiva in rapporto all’obiettivo della fruizione ampliata, quale tema strategicamente rilevante della mission del museo, archivio, biblioteca, area o parco archeologico e complesso monumentale, in parallelo con un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale , nonché in coerenza con il programma elettorale», fanno sapere da palazzo di città.