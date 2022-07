A Polla e Sassano arrivano i parcheggi rosa

Parcheggi rosa riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambino di età non superiore a due anni. E’ l’iniziativa dei comuni di Polla e Sassano.

Arrivano parcheggi rosa: l’iniziativa

I due centri del Vallo di Diano hanno deciso di disporre nei centri abitati spazi dedicati alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari dei veicoli al servizio di queste categorie di persone che dovranno essere munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa».

Nel caso di Polla previsti 5 stalli in via dell’Annunziata, nei pressi del nido per l’infanzia comunale; 4 presso l’area verde del Parco della Rimembranza; due presso piazza Cristo Re ed uno presso il pronto soccorso. A Sassano, invece, gli spazi riservati a donne incinta o genitori sono in Piazza San Giovanni, villa comunale di Silla e Piazza San Gaetano a Caiazzano; previsto uno stallo per ciascuno di questi luoghi.

Il Codice della Strada

E’ il nuovo Codice della Strada ad aver introdotto specifica disciplina per i parcheggi rosa. Si tratta dei parcheggi riservati alle donne in gravidanza e ai genitori con figli al di sotto dei due anni.

In realtà i parcheggi rosa esistevano già in Italia ma erano i comuni a prevederli, mentre ora esiste una normativa nazionale che li disciplina.