Una stazione ferroviaria a servizio dell’aeroporto di Pontecagnano

“Vi comunico con piacere che il mio Ordine del giorno è stato votato e accolto! Per questo sarà valutata l’opportunità di promuovere la fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una stazione ferroviaria lungo la tratta Salerno-Reggio Calabria in adiacenza all’Aeroporto Salerno Costa D’Amalfi, al fine di consentire l’accesso a tutta la Costa cilentana e la Costiera amalfitana, nonché alle Aree interne e al Porto di Salerno, attraverso il trasporto ferroviario già esistente”.

A dirlo è la Senatrice del Movimento 5 stelle Felicia Gaudiano.

“Ancora una volta il nostro impegno e quello della nostra forza politica mira a portare nuova linfa a un territorio che merita di essere al centro del rilancio dell’economia della nostra regione. Auspico che tutte le forze politiche presenti in Parlamento siano dello stesso avviso”, conclude – Gaudiano -.