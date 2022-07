Più sicurezza a Pollica, in arrivo nuove telecamere

POLLICA. Più sicurezza grazie alla videosorveglianza. Su proposta del sindaci di Pollica, Stefano Pisani, la giunta comunale ha deciso di incrementare la presenza di telecamere sul territorio.

Nello specifico due nuove telecamere si aggiungeranno a quelle già presenti. Una sarà alla frazione Pioppi e l’altra ad Acciaroli. Al contempo l’Ente ha deciso di assegnare una nuova ubicazione al lettore targhe presente già sul territorio. Spetterà al comando di polizia municipale eseguire gli adempimenti del caso.

Avere più telecamere in funzione significa avere un maggior controllo del territorio, in modo da limitare i reati sul territorio.

Già in passato le telecamere si sono rivelate un valido strumento di ausilio alle immagini. Le località scelte per l’installazione sono Pioppi e Acciaroli, le due frazioni costiere sono le più frequentate, in particolare nella stagione estiva.