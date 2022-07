Meteo: l’ondata di caldo concede una tregua

Finalmente, dopo settimane di caldo intenso e temperature anomale, è in arrivo un benefico calo del l’umidità sull’Italia. Venti di maestrale irromperanno al centro sud riducendo via la cappa africana. Farà caldo ma senza eccessi.

Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano nel week end.

SABATO: cielo poco nuvoloso ovunque. Temperature in calo e venti in rinforzo specie in montagna.

DOMENICA : condizioni di tempo prevalentemente soleggiato su tutto il territorio a parte nubi sparse. Ancora moderata ventilazione settentrionale. Clima piacevole, da tipica estate mediterranea.