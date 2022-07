Cinema: ecco la programmazione estiva in Cilento e Diano

Per tutti gli amanti del cinema, in Cilento, Vallo di Diano e Alburni, riaprono i cinema per godere di un ottimo film in un ambiente climatizzato o all’aperto come nel caso del cinema sotto le stelle a Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate.

Cineteatro Eduardo De Filippo- Agropoli Via Taverne

Unico spettacolo ore 21:30

Fino al 2 agosto

“Thor: Love and Thunder”

La trama di Thor: Love and Thunder (2022). Thor intraprende un cammino alla ricerca della pace interiore. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr “il macellatore di dei”, che vuole sterminare tutte le divinità. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Valchiria, Korg e dell’ex fidanzata Jane Foster che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente Mjolnir e mostra di avere dei poteri simili ai suoi. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero che si nasconde dietro la vendetta di Gorr, e fermarlo prima che sia troppo tardi.

Cinema Bolivar- Marina di Camerota Via Bolivar

Spettacolo ore 19:00- 21:30

Fino al 3 agosto

“Thor: Love and Thunder”

Cinema Adriano- Sala Consilna Via Roma

Spettacoli ore 18:30- 20:15 (sabato prezzo ridotto)

Fino al 31 luglio

“Lightyear- la vera storia di Buzz”

Chi è veramente Buzz Lightyear? D’accordo, era un giocattolo nella saga di Toy Story, ma ha una storia sua? A colmare questa lacuna (o meglio, a creare un megaspinoff) ha pensato la Disney-Pixar con Lightyear – La vera storia di Buzz, che vede al centro il simpatico astronauta dalla mascella volitiva e il cuore di panna. No, nessuno degli altri personaggi di Toy Story compare all’orizzonte in versione Easter egg (d’altronde come potrebbe?): la storia è quella di Buzz membro del team degli Space Rangers e intento a fuggire insieme al suo capo Alicia Hawthorne al mondo infestato da creature rapaci in cui sono bloccati. Per riuscirci Buzz dovrà circumnavigare un pianeta a bordo della sua navicella spaziale a velocità supersonica. Peccato che ogni volta che ci prova per lui trascorrono 4 minuti ma per il resto del suo pianeta 4 anni, e che ad ogni suo fallimento il divario fra la sua età anagrafica e quella di Alisha aumenti. Ad aiutarlo sarà un inaspettato comprimario: un gattino hi-tech.

Cinema sotto le stelle- Villa Matarazzo Santa Maria di Castellabate

Unico spettacolo ore 21:30

Dal 31 luglio al 2 agosto

“Nostalgia”, con Pierfrancesco Favino

Dopo molto tempo trascorso fra il Libano e l’Egitto Felice, diventato imprenditore benestante, torna a Napoli, la città dove ha vissuto fino ai 15 anni. Sua madre Teresa, “la sarta migliore del Rione Sanità”, abita in un basso, e accoglie a braccia aperte quel figlio che credeva perduto per sempre. A poco a poco Felice riprende contatto con un mondo che aveva messo forzatamente da parte e incontra Don Luigi, un prete che combatte la camorra cercando di dare un futuro ai giovani del rione. Ma Felice ha anche bisogno di ricongiungersi con Oreste, amico fraterno e compagno di scorribande adolescenziali, che della camorra è diventato un piccolo boss. E a nulla valgono i consigli ad andarsene da Napoli e dimenticare quell’amicizia pericolosa: come se fosse possibile, lasciarsi alle spalle una città che ti è entrata per sempre nel cuore.