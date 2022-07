Ascea, palpeggiata dal padrone di casa: denunciato

ASCEA. Palpeggiata dal padrone della casa dove stava trascorrendo le ferie con la famiglia. È accaduto qualche giorno fa quando una donna si è presentata alla locale caserma dei carabinieri ancora in evidente stato di choc, accompagnata dal marito.

Ascea, palpeggiata dal padrone di casa: l’episodio

La coppia ha riferito ai militari quello che era appena accaduto all’interno della casa vacanze affittata per trascorrere qualche giorno al mare.

Secondo la ricostruzione, la donna era nella camera da letto quando sarebbe arrivato il padrone di casa. L’uomo di oltre 80 anni avrebbe iniziato a toccarla con insistenza. Le urla della donna avrebbero richiamato l’attenzione del marito e degli altri familiari.

L’anziano si sarebbe allontanato velocemente. La coppia, incredula per l’accaduto, ha denunciato. Per il brutto episodio, il suocero della donna avrebbe avvertito un malore e per lui si sarebbero state necessarie le cure dei sanitari dell’ospedale di Vallo della Lucania.

Solo qualche giorno, fa sempre ad Ascea, è finito nei guai un cinquantenne del posto accusato di violenza sessuale da una ragazza di 28 anni di origini sudamericane. Indaga la polizia municipale.