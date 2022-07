Reti fognarie: ok a progetti nel Cilento

Buone notizie per il Cilento. Presto prenderanno il via due progetti di potenziamento delle reti fognarie e di depurazione. L’Ente idrico campano, infatti, ha approvato due progetti che interesseranno Casal Velino e Castellabate.

Reti fognarie e di depurazione nel Cilento, i progetti

Nel comune di Benvenuti al Sud è previsto un programma di investimenti ingente, per quasi 7,5 milioni di euro. Esso consentirà il completamento e la rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale e di collettamento.

A predisporre e realizzare l’intervento sarà la Consac. Alla società che gestisce il servizio idrico in gran parte dei comuni del Cilento e Vallo di Diano spetterà anche l’intervento in programma a Casal Velino, per circa 1,3 milioni di euro.