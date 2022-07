Inaugura il corridoio di lancio Circolo Nautico Punta Tresino per attività sportive acquatiche

Sabato 30 luglio, alle 10, presso la sede del Circolo Nautico Punta Tresino, in occasione dell’evento Nazionale “Mediterraneo da Remare”, a Castellabate, si inaugurerà il corridoio di lancio per le attività sportive acquatiche posizionato presso la spiaggia della frazione Lago.

Le associazioni Circolo Nautico Punta Tresino, Castellabate a Vela e Gli Amici del Mare di settore si riuniranno per un’unica attività sull’arenile. Un’importante iniziativa con la quale si è provveduto ad impiantare in maniera stabile il corridoio di lancio che potrà garantire la pratica di sport acquatici in piena regolarità e nel rispetto della balneazione, in linea con la tendenza di molte città marittime europee e del mondo, come segno di civiltà che sa guardare al futuro dello sport e del turismo.

Mete estere per questi sport dimostrano come riservando aree e specchi d’acqua a determinate attività sportive le stesse portino un aumento del turismo di settore.

“Un ringraziamento speciale da parte di tutte le associazioni di categoria per aver captato la necessità di una realtà sportiva evidente e a quanto il suo credo nello sport permetta di andare ogni oltre limite” il commento del Circolo Nautico Punta Tresino.