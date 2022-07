Agropoli, comune cerca sponsor per eventi e cineteatro

AGROPOLI. Casse al verde, il comune di Agropoli cerca sponsor. L’amministrazione comunale è intenzionata ad ottenere la collaborazione dei privati per gli eventi estivi e natalizi, ma anche per il cineteatro Eduardo De Filippo.

L’Ente, su proposta dell’assessore Roberto Apicella, ha quindi dato mandato agli uffici comunali di attivare iniziative di sponsorizzazione mediante un avviso pubblico per la ricerca di soggetti privati cui offrire la possibilità di promuovere l’immagine della propria azienda.

Ciò avverrà in tutti gli spazi promozionali previsti per eventi e manifestazioni da realizzare nel periodo compreso tra il primo agosto 2022 e il 31 dicembre 2023. La promozione dell’immagine dello sponsor sarà garantita attraverso locandine, depliant e manifesti. Ma a dare visibilità agli sponsor ci sarà inusualmente anche il sito istituzionale dell’Ente.

Sponsor per il cineteatro

Questa non è l’unica novità. Il sindaco Roberto Mutalipassi, infatti, ha ipotizzato di individuare anche degli sponsor per per il cinteatro Eduardo De Filippo: gli spot pubblicitari andranno in onda sui monitor presenti nel foyer e durante le proiezioni cinematografiche. I prezzi andranno da 200 a 800 euro (oltre iva).

Già in passato vennero avviate iniziative simili. Nel 2018, esempio, il Comune di Agropoli annunciò un avviso per la ricerca di sponsor per il servizio scuolabus. In quel caso il bando fu però pubblicato dall’Agropoli Cilento Servizi.