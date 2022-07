Dolci senza burro: la ricetta del plumcake alle mele

Un plumcake può essere cremoso e morbido anche se viene preparato senza burro? La risposta è affermativa, ma solo nel caso in cui per cucinarlo si segua la ricetta che stiamo per darvi. Il risultato è un dolce davvero speciale, con un profumo unico in grado di attirare tutti, grandi e piccoli. Si può preparare questo plumcake per una colazione sana o per una merenda golosa. Vediamo, allora, quali sono gli ingredienti necessari e la procedura che deve essere seguita per questa preparazione.

La lista degli ingredienti

Per il plumcake alle mele senza burro c’è bisogno di un paio di uova, di tre mele rosse, di 50 grammi di fecola di patate, di una bustina di lievito per dolci, di 180 grammi di zucchero semolato, di un pizzico di cannella, di una fiala piccola di estratto di vaniglia, di un pizzico di zucchero a velo, della scorza di un limone, di 200 grammi di farina per dolci, di 125 millilitri di yogurt magro, di 50 millilitri di olio di semi di arachidi.

Come si procede

Si inizia riscaldando il forno a una temperatura di 180 gradi, in modo che sia già pronto quando la torta dovrà essere cotta. Dopodiché si prende una tortiera da plumcake e la si riveste con un foglio di carta da forno; è consigliabile bagnarla prima e poi strizzarla in modo che possa aderire al fondo e alla base senza difficoltà. Chi lo desidera può ungere la tortiera con del burro e poi infarinarla, o rivestirla di zucchero semolato, al posto di usare la carta da forno. Conclusi questi preparativi, bisogna setacciare il lievito e la farina e poi grattugiare il limone. Quindi si lavano e si sbucciano le mele, si rimuove il torsolo e si tagliano le fette dello spessore desiderato. Le mele vanno messe in un contenitore e rivestite con la cannella e con lo zucchero, così che possano essere aromatizzate alla perfezione.

L’impasto

In un contenitore a parte con la frusta elettrica si lavorano lo zucchero e le uova fino ad arrivare a un composto spumoso e denso. A questo composto occorre aggiungere la fecola, lo yogurt, la buccia di limone, l’olio e la vaniglia. Si mescola il tutto con attenzione e poi si versano anche il lievito e la farina. I vari ingredienti devono essere amalgamati, fino a che il composto non appare uniforme e liscio. Metà di questo stampo deve essere versato all’interno dello stampo; poi si livella la superficie e si posiziona poco più della metà delle mele passate nella cannella. Si aggiunge l’altra metà del composto e in superficie si collocano le fette di mela che rimangono.

La cottura

Il plumcake così preparato deve essere lasciato in forno per poco più di 30 minuti. Per capire se è cotto o meno si deve fare la prova dello stecchino; nel caso in cui ci si renda conto che è ancora umido, conviene prolungare di 5 minuti la cottura sul ripiano inferiore. Se invece lo stecchino esce asciutto, il forno può essere spento. Conclusa la cottura, per rimuovere l’umidità conviene lasciare la torta per un’altra decina di minuti in forno. Trascorso questo lasso di tempo, si può sfornare e si lascia intiepidire. A quel punto è pronto per essere servito.

