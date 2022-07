Come arrotondare lo stipendio con le scommesse sportive

È pur vero che per raggiungere notevoli incassi si deve partire da una preparazione teorica di un certo spessore, comprare libri, seguire un tutorial, imparare le migliori strategie di scommesse.

Seguendo questo iter, è possibile però provare ad arrotondare lo stipendio con le scommesse sportive.

Ebbene, in questo articolo guida ti spiegheremo noi come fare per arrotondare lo stipendio facendo operazioni di betting.

Il primo approccio alle scommesse sportive

Come prima cosa dobbiamo precisare che le scommesse sportive sono accessibili a tutti, ma non sono per tutti.

Occorre dire che accanirsi senza senso potrebbe essere controproducente e portare a perdite considerevoli, quando invece la scommessa potrebbe diventare uno strumento di guadagno da non sottovalutare.

Per evitare di correre rischi e aggiungere quel piccolo gruzzolo a cui ambisci, devi imparare a dosare il capitale.

Seguendo qualche guida e leggendo qualche libro puoi facilmente approcciarti alla tecnica più adatta per te, che sia nel breve sia nel lungo termine possa portarti a vedere i frutti della tua attività.

Individuare gli elementi essenziali di una scommessa

Se vuoi arrotondare il tuo stipendio con le scommesse devi iniziare a studiare ed il primo elemento che devi imparare a tenere d’occhio sono le quote.

Esse dovrebbero in teoria essere l’esempio numerico di quelle che sono le reali probabilità che un evento si verifichi.

Per capire come considerarle nella loro reale portata, devi scegliere dei broker, degli intermediari che offrono quote più basse rispetto alle probabilità, così da garantire un certo margine di guadagno sicuro.

Un secondo elemento essenziale che permette di trasformare le scommesse in un valido guadagno è saper effettuare un’analisi percentualista di ricavi ed eventuali perdite: si deve saper bilanciare quanto si investe (e si perde) e quanto si guadagna, sulla base di calcoli matematici che gli scommettitori professionisti spiegano nelle loro guide o nei loro tutorial.

Come si fa a guadagnare con le scommesse sportive?

La domanda che tutti si pongono è se fare soldi con le scommesse è realmente possibile.

Ebbene, ci sono molte strategie che possono rendere più spedito il guadagno, ci sono calcoli probabilistici che aumentano il margine di successo, ma bisogna egualmente considerare che non parliamo di una scienza certa.

Anche per questo coloro i quali vogliono trasformare la scommessa in uno strumento di guadagno, devono pensarla come un modo per arrotondare e non certo un modo per sopravvivere.

Che si tratti di 50 euro, 200 euro o molto di più, quello che occorre per raggiungere certi guadagni è uno schema lineare da seguire.

Si deve puntare cioè su di un sistema di scommesse che sia stato già ampiamente testato e che altri scommettitori considerino funzionante, dedicando all’attività di scommettitori molto tempo e costante attenzione.

Dotati per questo dei giusti strumenti tecnologici adeguati, quali ad esempio la connessione a internet veloce, l’uso di un buon computer, che possa permettere di verificare in tempo reale tutti gli eventi sportivi di nostro interesse, e di software in grado di generare sistemi e strategie di scommesse.

Non deve mancare, in particolare, una somma (più o meno corposa a seconda delle tue necessità) da investire, dedicata esclusivamente alle scommesse, che non ci manderà in rovina se dovessimo perderlo.

Tenendo costantemente traccia delle quote che i broker mettono a disposizione dei propri clienti, devi capire quando è il momento più opportuno per scommettere, senza mai perdere lucidità, soprattutto se dovessi vincere.

Assumere un comportamento razionale e aver studiato le strategie che si intendono applicare sono i due aspetti più delicati ed efficaci: si devono mantenere i nervi saldi, compiere solo azioni che facciano bene alla scommessa, che non mettano a repentaglio il capitale facendoci perdere tutto.

Se un evento ci ispira particolarmente, meglio raccogliere preventivamente le informazioni e capire se convenga o meno.

Quali scommesse sportive sono più redditizie?

Se stai puntando il tutto per tutto sulle scommesse sportive e vuoi individuare quelle più redditizie, sicuramente le calcistiche sono quelle maggiormente gettonate.

Se punti su match di calcio, soprattutto pronostici serie A, e gli altri campionati europei di alto livello, avrai più facilità ad entrare nel meccanismo della vincita, anche perché è tra gli sport più seguiti nel nostro paese. Ne comprendi cioè molto meglio le dinamiche e ti verrà anche facile informarti sulle squadre e sui diversi campionati o coppe in corso.

Meglio stare alla larga su sport per i quali fare le previsioni è sempre molto più complicato (si pensi ad esempio al tennis).

A questo punto non resta che decidere a quale bookmaker online affidarsi, per poter piazzare le proprie scommesse.

In ultimo decidi la tipologia di scommessa più adatta a te: quella che più facilmente può darti guadagno? La betting Exchange, ma per capirne a pieno il funzionamento devi studiare tutto ciò che la riguarda.