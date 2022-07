Capaccio: una nuova farmacia in località Rettifilo

CAPACCIO PAESTUM. Nella rivisitazione della pianta organica delle farmacie, il Comune di Capaccio Paestum punta ad ottenere una nuova farmacia in località Rettifilo – Capo di Fiume. Una scelta strategica.

Nuova farmacia a Capaccio Paestum

La contrada Rettifilo è attraversata dalla SS166, un’arteria particolarmente traffica. Essa permette di raggiungere varie aree del territorio di Capaccio Paestum, ma collega anche l’area costiera con Roccadaspide, i paesi della Valle del Calore, degli Alburni e del Vallo di Diano. Una nuova farmacia sarebbe importante in questa zona.

La pianta delle farmacie

Al momento sono sei le farmacie presenti a Capaccio Paestum, di queste due sono comunali.

Una è a Capaccio Capoluogo, due a Capaccio Scalo, una in via Laura. Le due farmacie comunali insistono in via Licinella e Ponte Barizzo.