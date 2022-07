A Montecorice, un infopoint per la promozione turistica

MONTECORICE. Servizio di accoglienza turistica con l’apertura di info point sul territorio comunale. E’ questa l’intenzione dell’Ente, guidato dal sindaco Flavio Meola.

Promozione turistica attraverso gli infopoint: ecco l’iniziativa di Montecorice

Tra gli obiettivi principali dell’amministrazione, c’è quello di incentivare il turismo e al fine di permettere ciò, è necessario fornire sempre di più servizi a cittadini e turisti, attraverso iniziative volte alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio storico, archeologico, monumentale artistico, segni identitari del territorio comunale.

La Pro Loco Ortodonico Cilento, in quest’ottica, ha chiesto e ottenuto di ricevere, in comodato d’uso, i terreni siti in località Ortodonico. Qui un chiosco in legno colore noce scuro e tetto rosso fungerà da infopoint e punto di accoglienza ai turisti.

La Pro Loco si avvale anche della collaborazione con l’associazione territoriale Cilentomania.

L’amministrazione comunale, ha scelto attivare lo stesso servizio anche alla frazione di Agnone, le cui spiagge, dal 2007, si fregiano del riconoscimento di Bandiera Blu.

Quella degli info point, è una misura adottata negli ultimi anni da tante località turistiche, al fine di offrire una guida completa per chi arriva in città, svolgendo accoglienza di informazione per la promozione di eventi, sagre, feste ed iniziative volte al rilancio del paese.