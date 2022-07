“Quando il pane era buono”, il nuovo libro del cilentano StefanoContente

Pubblicato il nuovo lavoro dell’autore cilentano Stefano Contente, “Quando il pane era buono” edito dalla Pubblisfera Edizioni. Dopo tre raccolte di poesie in dialetto e in lingua e la recente pubblicazione in prosa “L’isola delle Lacrime”, l’autore scrive questo nuovo libro che tra prosa e poesia ci riporta in un tempo che ormai sembra sconosciuto ma che invece basta rievocarlo e ritorna.

Tra i ricordi di tradizioni, usi e aneddoti del passato in un territorio che porta in sé impressa la memoria, è un viaggio che fa tornare ai pensieri buoni, genuini come la terra che li ispira.

Un altro tempo è quello raccontato e quello che è identitario per ogni abitante del Cilento, Stefano Contente ci riporta in questo tempo affinché molte cose non vengano dimenticate. Tutto da scoprire solo immergendosi nella lettura che poi diventa vita vissuta.

Il testo ha la Prefazione di Mariarosaria Verrone ed Emma Mutalipassi.