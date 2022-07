Incidente a Villammare, ferito centauro

VIBONATI. Brutto incidente stradale questa mattina sulla SS18 a Villammare. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati un furgone Opel e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, finito rovinosamente a terra.

Incidente a Villammare: i soccorsi

Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza della Pubblica Assistenza New Geo che ha soccorso il malcapitato e lo ha trasferito presso l’ospedale dell’Immacolata di Sapri.

Sul posto intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro. Disagi si sono registrati alla circolazione, in entrambi i sensi di marcia.

L’incidente a Villammare è avvenuto intorno alle 10:30.