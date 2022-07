Vincenzo De Luca ad Acciaroli per presentare il suo libro

POLLICA. Vincenzo De Luca arriva ad Acciaroli. Il presidente della Regione Campania sarà nel Cilento il prossimo 28 luglio, alle ore 19.30, presso lo spazio eventi “La Feltrinelli”, sull molo di sopraflutto. De Luca arriverà ad Acciaroli per presentare il suo libro “La democrazia al bivio”.

Vincenzo De Luca ad Acciaroli: la descrizione del suo libro

Siamo cresciuti con l’idea che il sistema democratico sia un dato acquisito e irreversibile. Non è così. La democrazia è una forma di governo delle comunità che ha una sua storicità. E senza un suo

rinnovamento radicale, è destinata al tramonto.

Tutti gli elementi che nella cultura politica classica caratterizzano le democrazie liberali sono saltati: dal fondamentale equilibrio dei poteri, al livello di efficienza e di capacità decisionale, ormai inadeguate ai tempi dell’economia e del mutamento sociale e tecnologico.

Sono queste le grandi sfide di fronte ad una politica che voglia avere respiro e prospettiva, e superare una crisi di legittimità che appare profonda. La democrazia è davvero a un bivio, ancora di più di fronte alle scelte e alle alternative drammatiche proposte dal conflitto in Ucraina e dallo sconvolgimento degli equilibri internazionali che si sono determinati. Siamo davvero a una svolta storica. Ricostruire la pace in un mondo multipolare, difendendo le ragioni e le condizioni della nostra sicurezza; senza cadere in una nuova guerra fredda, ma costruendo i presupposti per una nuova stagione di pace: è una sfida enorme, dalla conclusione non scontata. Ai suoi esiti è legato il destino della pace nel mondo, e insieme, il futuro della democrazia. Questi i temi del libro che Vincenzo De Luca presenterà ad Acciaroli.

Il commento

«Abbiamo tutti imparato a conoscere il Presidente Vincenzo De Luca, con lui si può essere d’accordo oppure no, ma i temi che pone sono sempre di grande attualità ed importanza per la vita democratica del nostro Paese.

Nonostante l’importanza dei temi, soprattutto se si pensa al futuro del nostro paese, non vediamo mai partecipare al dibattito i più giovani, per questo ho chiesto al Presidente De Luca di dialogare con i Giovani di Pollica sui temi del suo nuovo libro “La Democrazia al bivio”», ha detto il sindaco di Pollica, Stefano Pisani.