Vallo: Rareche raddoppia per la festa di San Pantaleone

In occasione della Festa Patronale di San Pantaleo, in via del tutto eccezionale, Rareche si svolgerà due volte nella stessa settimana, infatti oltre al consueto venerdì, il mercato si terrà anche martedì 26 luglio.

Inoltre, martedì a partire dalle ore 10.00, saranno presenti le telecamere di PiccolaGrandeItalia.TV, impegnata a girare un documentario sulla Città di Vallo della Lucania, nel quale sarà dedicato uno spazio anche al nostro mercato e ai prodotti del territorio.

“Questa è un’occasione in più per essere presenti, al fine di trasmettere una bella immagine del nostro mercato e del nostro Cilento”, fanno sapere gli organizzatori.