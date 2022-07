Manutenzione stradale: ecco il progetto di Bellosguardo

BELLOSGUARDO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Parente, ha approvato il progetto definitivo – esecutivo relativo ai lavori di manutenzione stradale su strada P. Aquara e strada S. Nicola.

Il Comune di Bellosguardo, è risultato beneficiario di un contributo pari a € 10.000,00; di cui € 7.250,00 per lavori e € 2.750,00 di somme messe a disposizione, per la realizzazione del progetto.

Gli interventi in programma, rientrano nella legge 234 del 2021 che prevede, per gli anni 2022- 2023, l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni.

“E’ nostra intenzione, intervenire in alcuni tratti che necessitano di manutenzione, al fine di garantire maggiore fruibilità dei servizi a tutti i cittadini e provvedere alla pubblica incolumità”– così fanno sapere di città