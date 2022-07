Agropoli: Comune punta ad un canile per contrastare il randagismo

AGROPOLI. Il Comune, retto dal sindaco Roberto Mutalipassi, intende contrastare il fenomeno del randagismo sul territorio comunale.

Randagismo sul territorio comunale: ecco il progetto del Comune di Agropoli

In quest’ottica, infatti, l’Ente, programma interventi per la realizzazione, anche in forma associata con l’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, di un canile comunale, il quale non dovrà essere solo un rifugio per i cani ospitati, ma anche un luogo in cui sperimentare nuove forme di socialità, attraverso il coinvolgimento dei cittadini, dei gestori e dei volontari.

Riparte così un progetto che aveva già preso il via con l’amministrazione Coppola, sollecitato dai tanti animalisti operanti sul territorio.

Quello del randagismo, purtroppo, è un fenomeno in forte crescita nel Comune di Agropoli, continua, infatti, a crescere il numero di cani randagi accalappiati nel territorio e in particolare, è aumentato il numero dei cuccioli accalappiati, i cani randagi del Comune custoditi presso l’attuale struttura in affidamento, è pari a circa 81 unità.

Il costo complessivo per il ricovero, prevede una spesa complessiva pari a € 160.000,00. La Legge Regionale ha stabilito le nuove tariffe unitarie € 3,50 per cani di taglia piccola, € 4,00 per i cani di taglia media, € 4,50 per taglia grande e € 5,00 per cani di taglia grande aggressivi.

L’iter proseguirà, con l’indizione di una procedura di gara per l’affidamento definitivo dei cani attualmente iscritti all’anagrafe canina e ricoverati presso il canile Mister Dog Village, in modo da permettere all’Ente di poter pianificare e dotarsi in proprio di un canile, senza far ricorso a ditte o affidamenti all’esterno.