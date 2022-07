Agropoli: Comune punta ad affidare in gestione la Fornace

AGROPOLI. Un avviso esplorativo per manifestazione di interesse al servizio di gestione dell’ex Fornace. E’ l’iniziativa dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi. L’obiettivo è affidare l’ex fabbrica di laterizi di località Campamento che non può essere gestita in proprio dall’Ente – fanno sapere da palazzo di città – non a discapito di altri servizi.

Un avviso per affidare in gestione la Fornace di Agropoli

Di qui la scelta di affidare la Fornace in gestione. Spetterà agli uffici procedere a predisporre e pubblicare un avviso per provare ad individuare soggetti interessati a gestire l’immobile per i prossimi 24 mesi.

«Il Comune si riserva di non procedere all’affidamento della concessione nel caso in cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea e che il Comune potrà altresì procedere all’individuazione del concessionario anche in presenza di una sola proposta ritenuta valida», precisano da palazzo di città.

Attualmente la Fornace è gestita dalla Fondazione Vico, il cui accordo con il Comune è già scaduto.