Una Summer School su Ambiente e Salute in Cilento

“Cambiamenti climatici e disastri naturali”. È questo il tema della Prima Summer School dedicata all’approfondimento di alcuni aspetti del Goal 13 dell’agenda ONU 2030.

Organizzata dal Cervene (Centro Regionale di Riferimento per la prevenzione e gestione delle emergenze), l’iniziativa è in programma dal 1 al 7 agosto 2022 nel Convento di San Francesco a Cuccaro Vetere e al Centro Visite Trentova Tresino di Agropoli.

L’indirizzo prevalente sarà quello di focalizzare le tematiche delle emergenze naturali in relazione ai cambiamenti climatici in chiave di Sanità Pubblica in ambito medico e medico veterinario.

Una tematica complessa, più che mai attuale, che interpella professionalità di estrazione varia, affinché la sostenibilità ambientale – nelle sue molteplici declinazioni – sia non solo percepita come un orizzonte, ma praticata come una prospettiva di riscatto e di vita quotidiana a fronte degli scenari inaugurati da manifestazioni climatiche inedite.

Tra gli argomenti trattati dalla Summer School, la Prevenzione sostenibile, la Salute ed i cambiamenti climatici, la Sicurezza alimentare, l’emergenza Api, i Sistemi zootecnici e cambiamenti climatici. Ma anche la One Digital Health, I Piani nazionali e regionali della prevenzione, il Disaster management in Sanità Pubblica e, infine, la Cooperazione internazionale in sanità pubblica.

Per maggiori informazioni e iscrizioni scrivere a agenda2030@cervene.it. Il Corso è gratuito. Iscrizione ad agenda2030@cervene.it

Inoltre, il corso prevede l’assegnazione di 50 ECM; in questo caso per chi è interessato ai crediti, è necessario telefonare allo 0818231562 o inviare e-mail a sedecampania@fondazioneanthea.it.