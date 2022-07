Il Raccordo autostradale 5 “Sicignano-potenza” è chiuso al traffico all’altezza di Buccino per consentire le operazioni di rimozione di un mezzo pesante incendiato.

La limitazione interessa la carreggiata in direzione Sicignano con traffico temporaneamente deviato in uscita allo svincolo di Buccino.

Il personale Anas è in loco con le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per riaprire al traffico la carreggiata in tempi brevi.