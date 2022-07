CAPACCIO PAESTUM. Un incendio è scoppiato intorno alle 19 in un palmeto sito a Rettifilo di Capaccio Paestum, in via Sandro Pertini.

Le fiamme sarebbero partite proprio dalla strada per poi distruggere in pochi attimi decine di palme.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, i carabinieri e gli uomini della polizia municipale.

Il rogo avrebbe provocato danni per alcune migliaia di euro.