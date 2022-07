Bandi Pnrr, sindaci del Vallo di Diano a confronto

Si è parlato di PNRR e fondi per lo sviluppo sostenibile nella Conferenza dei Sindaci tenutasi giovedì 21 luglio a Padula. Presso la sede della Comunità montana i primi cittadini del Vallo di Diano si sono confrontati sui prossimi bandi nonostante le poco incoraggianti notizie provenienti dal Governo nazionale.

“Siamo sempre vigili sui bandi del PNRR” ha rassicurato Francesco Cavallone, presidente dell’Ente montano “con l’intento di condividerne quanti più possibili in maniera collettiva. I nostri uffici sono anche molto attivi nell’assistere i singoli comuni sui bandi di loro interesse”.

“I progetti del PNRR posso infatti essere aditi singolarmente, in modalità unione dei comuni oppure solo dalle Comunità montane” spiega Cavallone “ed è per questo che il monitoraggio e tutoraggio del nostro Ente deve essere costante e puntuale”.

Impossibile non fare riferimento a quanto in corso a Roma, con il Governo Draghi giunto al capolinea ed il Presidente della Repubblica, Mattarella, che ha fissato le elezioni per il 25 settembre prossimo.

“Sarebbe stato auspicabile che il Governo Draghi portasse a termine il proprio lavoro nei prossimi 5-6 mesi… checché se ne dica sarebbe stato meglio un esecutivo in pieni poteri e non solo per l’ordinario. Questo balletto degli ultimi giorni non è certo stata una bella figura, ora però andiamo avanti e speriamo già ai primi di ottobre in un governo a pieno regime e concentrato a raggiungere gli obiettivi in unicità di programmi ed idee”, conclude Cavallone.