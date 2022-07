A Casal Velino arriva la Polizia di Prossimità

CASAL VELINO. Più sicurezza a Casal Velino con la Polizia di prossimità per la comunità. E’ questa l’iniziativa dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Silvia Pisapia. La Regione, infatti, aveva pubblicato un bando per contributi finalizzati proprio a garantire maggiore sicurezza e il comune di Casal Velino è risultato beneficiario di 27 mila euro che l’Ente intende sfruttare proprio per questo progetto.

La Polizia di prossimità a Casal Velino: i compiti

La Polizia di prossimità di Casal Velino si occuperà di gestione dei conflitti e delle problematiche di convivenza, in collaborazione con il supporto del settore politiche sociali; contrasto al conferimento irregolare di rifiuti; rispetto delle norme sulla circolazione stradale all’interno delle aree periferiche ed in particolare nei viali di collegamento e nelle aree di parcheggio; rimozione di veicoli abbandonati; contrasto all’inciviltà e ai danneggiamenti di beni comuni; controlli di occupazioni abusive.

Il progetto avrà durata di un anno e impiegherà sei operatore di polizia municipale che fungeranno da agenti di quartiere.