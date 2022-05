Elezioni a Pisciotta: Aniello Marsicano presenta la sua lista

Aniello Marsicano, candidato sindaco di Una Mano per Pisciotta, presenta la sua lista. Il consigliere di minoranza uscente si ricandida a capo del gruppo civico per avviare una politica nuova, che si discosti da quella attuata fin ora dall’amministrazione guidata da Ettore Liguori, anche lui nuovamente in campo per queste comunali.

La presentazione di Una Mano per Pisciotta è in programma presso il ristorante La Grotta di Caprioli sabato 21 maggio alle ore 19:30.

