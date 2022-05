Agropoli, più sicurezza in centro con le “zone 30” Il provvedimento del comandante della polizia municipale mira a garantire più sicurezza in centro

AGROPOLI. Più sicurezza ad Agropoli, arrivano le “zone 30”. Ad introdurle è stato un provvedimento del comandante della Polizia Municipale, Sergio Cauceglia. L’obiettivo è quello di limitare la velocità su talune arterie cittadine particolarmente frequentate, soprattutto durante la stagione estiva.

Agropoli, zone 30: la mappa

E’ il caso di via Petrarca, via Pisacane e via Riviera Antonicelli, luoghi della movida agropolese.

Nel primo caso il limite di velocità passa da 50 a 30 chilometri orari dal civico 2 fino all’incrocio con via Giolitti. In via Pisacane il limite di 30 chilometri orari interesserà l’intera strada; in via Antonicelli da piazza della Mercanzia all’incrocio con via Piscane.

Il provvedimento è necessario in quanto tali luoghi sono particolarmente frequentati e spesso i mezzi in transito arrecano pericoli ai pedoni.