La Salernitana si giocherà la salvezza domenica alle 21

Un appuntamento con la storia che adesso ha anche una data e un orario ufficiale. La Lega di Serie A ha reso noto il calendario definitivo dell’ultima giornata di campionato e la Salernitana scenderà in campo domenica 22 alle ore 21:00 contro l’Udinese allo Stadio “Arechi” per conquistare la tanta sognata salvezza. Anche l’altro match valido per la lotta retrocessione tra Venezia e Cagliari si svolgerà in contemporaneità.



Dopo i risultati dell’ultimo weekend che hanno sancito la discesa in Serie B di Venezia e Genoa, l’ultimo posto valido per rimanere nel massimo campionato se lo contendono la compagine di Nicola e il Cagliari. I campani sono avanti in classifica (31), con due punti in più sugli inseguitori (29) e alla Salernitana, dunque, basterebbe una vittoria per salvarsi. Invece, in caso di pareggio o sconfitta dei granata bisognerà rivolgere lo sguardo al Cagliari che non dovrà andare oltre al pari a Venezia. La situazione diventerebbe più complessa nel caso di arrivo a pari punti delle due squadre, con l’entrata in scena della classifica avulsa che vede in vantaggio, per la differenza reti, i rossoblù.



L’Arechi in tanto si prepara ad emozionare con il suo vestito migliore, un sold-out annunciato da giorni che vedrà, probabilmente, anche l’apertura della Curva Nord, settore di solito destinato agli ultras ospiti. In città si respira la febbre delle grandi occasioni ed è pronta una coreografia da brividi che riempirà tutto lo Stadio.